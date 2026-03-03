أ ف ب: سماع دوي سلسلة من الانفجارات في القدس

كتب : أ ف ب

دوّت سلسلة من الانفجارات في القدس، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد صحفيون من وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ جديدة أُطلقت من إيران.

وقال الجيش إنه رصد "قبل فترة قصيرة إطلاق صواريخ من إيران نحو أراضي دولة إسرائيل، وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد".

من جانبه، أفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم بأن جيش الاحتلال مستعد لحملة عسكرية ضد إيران قد تستمر لأسابيع، لكن من غير المرجح نشر قوات برية، حسبما نقلت رويترز.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "وضعنا خطة عامة تمتد لأسابيع"، مضيفًا أن "مدة الحملة قابلة للتغيير حسب التطورات"، ووصف التقدم المحرز حتى الآن بأنه "إيجابي".

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلاته شنت غارات جديدة استهدفت مبانٍ حكومية حيوية في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف عدة مواقع خلال الليل في العاصمة الإيرانية.