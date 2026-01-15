ولد الفنان الراحل سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، في شهر يناير، ومع وجود فارق يومين بين تاريخ مولده، وموعد مولدها، كان الاحتفال بأعياد الميلاد محل خلاف بين الثنائي الراحل.

وولد سمير غانم في مثل هذا اليوم 15 يناير، عام 1937، في حين يحل مولد زوجته دلال عبد العزيز في يوم 17 من الشهر نفسه.

وتحدثت الراحلة دلال عبد العزيز، خلال ظهورها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عن ما حدث في أول عيد ميلاد، حل بعد زواجهما.

وقالت: "بين تاريخ ميلادي وتاريخ ميلاده يومين، هو 15 يناير وأنا 17 يناير، في أول سنة لنا بعد الزواج جبت له هدية في يوم عيد ميلاده، وقلت هو هيجيب لي يوم 17، ولقيته مطنش، وقلت له إيه يا سمير .. عيد ميلادي النهاردة ؟! ، فرد وقال لي (طيب أنا شكلي وحش قوي، أنتى لسه جايبة لي هدية، أجي أنا وأردها لك النهاردة؟!)".

وتابعت: "تاني سنة، قلت خلاص أطنش أنا بقى أجيب هدية في يوم عيد ميلاده يوم 15، عشان هو يجيب لي، وفي يوم 17 سألته سمير ..فين الهدية النهاردة عيد ميلادي، رد وقال لي (لو كنتي قدمتي السبت كنتي لقيت الحد)، ومن وقتها قررت لا أنا أجيب له، ولا هو يجيب لي".

ورحل سمير غانم، رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا، يوم الخميس 20 مايو 2021، عن عمر 84 سنة، وبعد معاناتها من تداعيات إصابته بالفيروس، توفيت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس، و دفنت بالقسم الخاص بالنساء، في نفس المقبرة التي دفن بها زوجها الراحل.