"فرعوني ومثبت أفيال".. خالد الصاوي يدعم الفراعنة أمام السنغال

كتب : سهيلة أسامة

03:09 م 14/01/2026 تعديل في 03:16 م
تزامنًا مع بدء مباراة مصر أمام السنغال اليوم، حرص الفنان خالد الصاوي على دعم المنتخب المصري ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ونشر الصاوي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" وهو يهتف قائلاً: "فرعوني ومثبت أفيال، والليلة هقفز على السنغال، واللي افتكر إني في جيبه يا عيبه هقطع له السروال".

على جانب آخر، أعلن الفنان خالد الصاوي أمس الثلاثاء عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد المنتج ممدوح شاهين، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما تتعلق بمسلسلي "الصعلوك" و"دافنشي".

