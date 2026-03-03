أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الإمارات ضمن قائمة عمليات الإجلاء التي تنفذها لموظفيها في المنطقة.

ووسّعت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، نطاق إجلاء الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم ليشمل ست دول، بعد إضافة الإمارات إلى القائمة التي تضم أيضًا البحرين، والعراق، والأردن، والكويت وقطر.

وفي سياق متصل، كانت السفارة الأمريكية في الرياض دعت المواطنين الأميركيين المقيمين في المملكة إلى الاحتماء في أماكنهم فورًا والالتزام بالتعليمات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.

من جانبه، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد قريبًا على الهجوم الذي استهدف سفارة الولايات المتحدة في الرياض بطائرتين مسيّرتين يُشتبه في أنهما إيرانيتان، وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن" أمس الاثنين: "ستعرفون قريبًا كيف سترد الولايات المتحدة"، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.