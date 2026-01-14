إعلان

جيهان الشماشرجي بـ لوك جديد ولاميتا فرنجية جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 14/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحدث ظهور ل ديانا حداد عبر إنستجرام
  • عرض 11 صورة
    أحمد العوضي غبر فيسبوك
  • عرض 11 صورة
    تارا عماد
  • عرض 11 صورة
    جيهان الشماشرجي بدون مكياج (2)
  • عرض 11 صورة
    رومانسية رنا رئيس مع زوجها
  • عرض 11 صورة
    لاميتا فرنجية جريئة
  • عرض 11 صورة
    ميرنا جميل تتألق في أحدث جلسة تصوير (4)
  • عرض 11 صورة
    أسيل عمران
  • عرض 11 صورة
    نورهان منصور بإطلالة شتوية أنيقة
  • عرض 11 صورة
    ويزو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي بإطلالة كاجوال وبدون مكياج، ولون شعرمختلف بلوك جديد، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ديانا حداد

شاركت الفنانة ديانا حداد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت ترينج باللون البني ونسقت معه توب باللون الأبيض.

ويزو

شاركت الفنانة ويزو صورة جديدة من أحدث ظهور، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وحازت على إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل قلوب جمهورها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت في الصور بإطلالة كاجوال شتوية، إذ ارتدت جاكيت فرو باللون البني مع بنطال جينز، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها أحدث جلسة تصوير رومانسية جمعتها رفقة زوجها، وظهرت بإطلاالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان أسود لامع عبر حسابها بموقع "انستجرام".

تارا عماد

كشفت الفنانة تارا عماد عن أحدث ظهور لها أثناء قراءة الكتب، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره صورة جديدة من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "صباح الفل على كل إخواتي الجدعان".

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان صيفى باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور صورًا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

أسيل عمران

خطفت الفنانة السعودية أسيل عمران الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

لاميتا فرنجيه نورهان ميرنا جميل رنا رئيس جيهان الشماشرجي تارا عماد أسيل عمران ديانا حداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أهالي مدينة بيلا يشيعون جثمان لاعب كرة توفى في حادث بكفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

أهالي مدينة بيلا يشيعون جثمان لاعب كرة توفى في حادث بكفر الشيخ- صور
هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
زووم

هشام ماجد ومصطفى غريب يشاركان في العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"
حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
زووم

حدث بالفن|مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى وصبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته
"إحداهن حارس مرمى".. حكاية بنات عبد الواحد مع كرة القدم
مصراوي ستوري

"إحداهن حارس مرمى".. حكاية بنات عبد الواحد مع كرة القدم
"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
زووم

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان