أحمد فهمي لـ شيرين عبدالوهاب: "ربنا يقومك بالسلامة وترجع لنا من تاني"

كتب - معتز عباس:

11:51 م 13/01/2026

أحمد فهمي

وجه الفنان أحمد فهمي رسالة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد دخولها في أزمة الفترة الماضية.

خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أكد أحمد فهمي، أن شيرين لن تتكرر، وجمهورها في جميع الدول العربية يدعمونها وينتظرون عودتها، متابعًا: "لازم تبقى هي كمان عاوزة ترجع".

وأضاف: "شيرين عبد الوهاب عارفة أنا بحبها قد إيه، ومش أنا بس، العالم العربي كله، ربنا يقومك من الوعكة اللي إنتِ فيها بوجه عام، لأن من وجهة نظري في ناس عمرها ما تتكرر، زي أم كلثوم، حتى لو جه مليون صوت شبهها، وزي عبد الوهاب، ومنير، وعبد الحليم حافظ، وعمرو دياب".

واختتم قائلًا: "إن شاء الله شيرين ترجع لنا بألف سلامة، والمهم إنها تمتلك الإرادة علشان ترجع لجمهورها".

يذكر أن مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، كشف لـ "مصراوي"، أسباب نقلها داخل سيارة إسعاف إلى منزل صديقة لها.

وقال المصدر إن شيرين كانت تعاني من نزلة برد قوية، وخوفا من تحول المرض إلى التهاب رئوي، وافقت على اقتراح نقلها في سيارة الاسعاف، إلى منزل صديقة لها، للحصول على العلاج اللازم.

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عن مساعيه لدعم المطربة بمشاركة مجموعة من الأصدقاء، ومتابعة من وزير التضامن مايا مرسي.

