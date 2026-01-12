إعلان

صدمت الجمهور.. نورا السباعي تظهر بعد فقدان وزنها وابتعادها عن الفن

كتب - معتز عباس:

11:33 م 12/01/2026 تعديل في 11:35 م
    الفنانة نورا السباعي في فيلم ابو العربي
    احدث ظهور للفنانة نور السباعي
    نورا السباعي (2)
    نورا السباعي بعد فقدان وزنها
    نورا السباعي (1)

فاجأت الفنانة نورا السباعي متابعيها على السوشيال ميديا بوزن صادم خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "تيك توك".

وظهرت نورا في الفيديو مختلفة تمامًا، بعد فقدانها الكثير من وزنها عما كانت عليه في السابق، أثناء مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية مع الفنان محمد هنيدي في أمير البحار، وفي فيلم السيد أبو العربي مع الفنان هاني رمزي.

يذكر أن أخر أعمال نورا السباعي مسلسل عيلة صالح الذي تم عرضه عام 2017، وشارك في بطولة المسلسل مدحت صالح، سوسن بدر، مروة عبد المنعم، فيصل خورشيد، حنان شوقي، إنعام سالوسة، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد عسكر، وإخراج شادي مجدي.

نورا السباعي نجوم الفن

