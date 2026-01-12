إعلان

هاني سعد يحتفل بعيد ميلاد درة بصور وكلمات رومانسية

كتب : مصراوي

08:47 م 12/01/2026
احتفل رجل الأعمال هاني سعد، بعيد ميلاد زوجته الفنانة درة، وشارك متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم صورًا ولقطات لها أمام كعكة عيد الميلاد وأخرى رومانسية تجمعهما.

وعلق بكلمات رومانسية على الفيديو، وكتب "عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة في العالم، تملأ حياتي بالفرح والضحك والحب الذي لا ينتهي. بتكمليني بطرق لم أتخيلها، أحبك".

جدير بالذكر أن درة تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل علي كلاي والذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

درة تشارك كضيف شرف في فيلم "الملحد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل.

هاني سعد عيد ميلاد درة كعكة عيد الميلاد

