"فستان قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي تخطف الأنظار

كتب : مصراوي

07:50 م 11/01/2026
    إطلالة هيفاء وهبي
    جلسة تصوير هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي

كشفت المطربة هيفاء وهبي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها من كواليس تصوير فيديو كليب بدنا نروق".

وظهرت هيفاء بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير، خطفت به أنظار المتابعين على حسابها بموقع "انستجرام".

وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" جزء من كلمات الأغنية: "لا لا لا بَدّنا نروق... بَدّنا نِهدا شوي وعلى بَعض نروق!".

آخر حفلات هيفاء وهبي

احتفلت هيفاء وهبي مؤخرا بنجاح حفلها في أبو ظبي بمناسبة احتفالات العام الجديد، وظهرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي تشعل أجواء الحفل وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

أطلقت النجمة هيفاء وهبي مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سوبر وومان" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع موسيقى زووم، وميكس وماسترينج سليمان دميان.

فيديو قد يعجبك



