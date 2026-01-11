شهدت الساحة الفنية في الفترات الماضية كشف بعض الفنانين عن تجاربهم المريرة مع "أعمال السحر" التي استهدفتهم بشكل مباشر بحسب تصريحاتهم.

وأكد بعض الفنانين أنهم عاشوا فترات عصيبة بسبب أعمال السحر والدجل، وتسببت في اضطرابات ملموسة وكوابيس وأمراض، طالت استقرارهم النفسي والعائلي، مما أدى إلى تعطل بعض مشاريعهم الفنية وتراجع حضورهم على الساحة لفترات معينة.

وفي التقرير التالي نرصد عدد من نجوم الفن كشفوا معاناتهم مع السحر والشعوذة:

نانسي صلاح

كشفت الفنانة نانسي صلاح في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عن موقف لها مع السحر، وقالت:: "بدعي كل رمضان على اللي عملولي العمل، أنا مغلطش في اي حد واللي عمل حاجة عارف هو عمل إيه وأنا بحب كل الناس وكل زمايلي".

حورية فرغلي

في لقائها ببرنامج برنامج التاسعة مع يوسف الحسيني، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن عثور الخادمة على عمل سحري في المنزل، وكتب عليه: "أن تصبح مريضة طريحة الفراش ولا تتزوج أو تنجب ولا ترزق"،

نجلاء بدر

قالت الفنانة نجلاء بدر، خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة"، كشفت أن خطيبها السابق، قام بعمل سحر سفلي لها، حيث إنها كانت تتعرض لـ كوابيس، مضيفة: "دي قصة ضيعت من عمري 15 سنة، لولا لقيت السحر، حاجات غريبة تخصني محطوطة في أماكن، بيجيلي كوابيس صعبة ومحدش عارف اتعمل بايه".

إيهاب توفيق

، خلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة"، في شهر رمضان، كشف إيهاب توفيق عن تعرضه لعمل سفلي وسحر.

وقال إن أحد زملائه من المطربين، زاره في المنزل، وترك "عمل سفلي" له، وبعد تلك الزيارة انقلبت حياته رأساً على عقب.

فيفي عبده

دخلت فيفي عبدة في العديد من الانتكاسات بسبب السحر بحسب تصريحاتها، ببرنامج "الحكاية"، قالت إن زيادة وزنها وتدهور حالتها الصحية يعود لأعمال السحر، مضيفة: "عملولي سحر كتير جدا، وفيه ناس قالولي أرميهم في المياه وناس تانية قالتلي ‏أرميهم في الطريق".

وأضافت: "وأنا على المسرح كنت برقص لغاية مرة واحدة لقيت نفسي مش قاجرة اتحرك، روحت للدكتور قالي معندكيش حاجة، وبعد كدا اكتشفت عن طريق أحد المقربين أن ما حدث لها بسبب السحر".

شهيرة

كشفت الفنانة شهيرة، في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، عن تعرضها للسحر لمدة عامين، عقب نجاحها في فيلم "وصمة عار"، مشيرًا إلى أنه بسبب السحر أصيب وجهها بالحساسية ولم تتمكن وضع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

عفاف شعيب

كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن تعرضها للسحر وزوجها رجل الأعمال رياض العريان في لقائها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة إم بي سي مصر، قائلة "في واحدة ست عملتلي سحر عشان جوزي يسيبني وتخطفه مني، ولكن أنا قولت يا رب إنت وكيلي وبالفعل العربية اتقلبت بيها وعايشة طول عمرها عاجزة لأن عمري ما دعيت عليه وقولت يارب إلا وربنا بيجبلي حقي".

