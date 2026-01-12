إعلان

أحمد داش يهنئ أمير المصري على "GIANT": "فيلم حلو وفخر للمصريين"

كتب - معتز عباس:

10:36 م 12/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    احمد داش في عرض فيلم جاينت
  • عرض 3 صورة
    العرض الخاص لفيلم جاينت

وجه الفنان الشاب أحمد داش رسالة تهنئة لصديقة الفنان العالمي أمير المصري بعد العرض الخاص لفيلمه الجديد "GIANT"، أمس الأحد.

ونشر داش صورا مع أمير المصري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من عرض فيلم أخويا النجم العالمي أمير المصري، خطوة كبيرة جدا جدا إن ممثل مصري بيشيل فيلم انجليزي كبير و مهم عن أسطورة الملاكمة نسيم حميد".

وأضاف: "فيلم انتاج سيلفستر ستالون (روكي) وبطولة واحد من أكبر نجوم انجلترا بيرس بروسنن (سنيد النجم امير)، فيلم حلو جدا و فخر لأي مصري إن عندنا ممثل بيمثلنا علي المستوي ده. اللي عايز ينبسط و يشوف فيلم حلو يروح يتفرج علي GIANT".

ورد أمير المصري، في تعليق: "أخويا الغالي، شكرا جدامن قلبي على كلامك الجميل، من فنان جميل. كان شرف كبير ليا إنك جيت يا حبيبي".

يذكر أن فيلم "Giant" أقيم له عرض خاص في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بحضور صناعه وأبطاله.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني الشهير نسيم حميد، ويكشف الفيلم عن المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم

فيلم العملاق Giant أحمد داش أمير المصري

