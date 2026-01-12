عمرو أديب: تصريحات الشرع التي امتدحت مصر تحمل رسائل سياسية

قال الإعلامي عمرو أديب إنه يلحظ من خلال تتبع الأخبار ما وصفه بـ"برود" أو "عدم حماس مصري" لعلاقات دافئة مع دمشق في الفترة الماضية.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أضاف أديب أن زيارة وفد من اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى سوريا ولقائهم بالرئيس أحمد الشرع باعتبارها خبرًا قد يحمل دلالة أكبر، قائلًا: "أشعر أنه بداية لتنشيط علاقات مصرية سورية".

وتابع أن هذا الشعور يستند إلى كلمات الترحيب والامتنان التي صدرت عن الرئيس السوري خلال اللقاء، والتي شملت الثناء على مصر وإدارتها وإنجازاتها.

ولفت مقدم "الحكاية"، إلى تصريح خاص للشرع بأنه "تربى في بيت ناصري" ويحب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، معتبرًا أن مثل هذه الإشارات التاريخية والعاطفية في لقاء رسمي مع رجال أعمال ليست "مجاملة عابرة".

وأكد أنه يرى في هذا اللقاء وحماسة الطرف السوري إشارة إلى أن البلدين على "أبواب انفتاح"، مضيفًا: التجار المصريين ما بيروحوش كده إلى سوريا دون إشارات أو ترتيبات مسبقة تشير إلى رغبة في فتح صفحة جديدة.

وأضاف: "قد يكون مخطئًا في تفسيري، ولكن ننتظر التطورات القادمة، معتبرًا أن هذه الزيارة التجارية قد تكون مقدمة أو مؤشرًا مبكرًا على تحول دبلوماسي أوسع في العلاقات الثنائية وفي الإطار العربي الأوسع.