الذهب يعوض تراجع السيولة ويرفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي

عزز ارتفاع رصيد الذهب بنحو 772 مليون دولار خلال فبراير مسجلا مستوى قياسي بنحو 21.5 مليار دولار في حماية احتياطيات النقد الأجنبية لمصر من التراجع.

وعوض ارتفاع الذهب تراجع رصيد الأموال السائلة بنحو مليار دولار خلال فبراير إلى 30.69 مليار دولار في احتياطيات النقد الأجنبية لمصر.

ويستحوذ رصيد الذهب على نحو 41% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي المصري.

كما زاد رصيد وحدات SDRs باحتياطيات النقد الأجنبي بنحو 393 مليون دولار خلال فبراير إلى نحو 556 مليون دولار.

‏ وأعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي 152 مليون دولار في فبراير إلى 52.746 مليار دولار مسجلا مستوى قياسي جديد.