سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير.. وليلى علوي تعلق (صور)

احتفلت الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ 68 بجلسة تصوير جديدة، إذ أنها من مواليد 1958.

ونشرت سميرة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام يضيف الزمن سطرا جديدا إلى الرحلة.. ونمضي… أسرع مما ننتبه.. لكل من يشاركني الطريق بمحبة، شكرا.. الرحلة أجمل بكم".

وتفاعلت الفنانة ليلى علوي مع تدوينتها، وعلقت: "‏كل سنة وانتي أحلى ديفا في حياتنا كلها سنة حلوة يا جميلة بحبك أوي".

يذكر أن، سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 68 ، اليوم السبت، وبدأت الغناء وهي بعمر الثامنة عندما شاركت ببرنامج مواهب في التلفزيون المغربي مع الملحن "عبدالنبي الجيراري" وهو المكتشف الحقيقي لها، وكانت أولى أغانيها "شكونا لأحبابنا"، وألبومها الأول كان عام 1970 بعنوان "لقاء".