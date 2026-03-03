مباريات الأمس
موعد مباراة ليفربول و ولفرهامبتون في الدوري والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

06:00 ص 03/03/2026

ليفربول

يلاقي فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، ضمن مواجهات الجولة الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء، وتقام المباراة على ملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما يدخل وولفرهامبتون المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1"

ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول ووولفرهامبتون

