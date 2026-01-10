إعلان

بسمة بوسيل تنشر صورا لها بصحبة تامر حسني وأبنائهما.. ماذا قالت؟

كتب : هاني صابر

01:02 م 10/01/2026
    بسمة بوسيل وتامر حسني
    بسمة بوسيل مع تامر حسني وابنائهم
    بسمة بوسيل

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها بصحبة طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهما.

ونشرت بسمة بوسيل، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عام جديد ٢٠٢٦، نفس الروح... لكن بمزيد من الشمس والبحر والامتنان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " الله يحفظكم من العين والحسد، عائلة رائعة، ما شاء الله، الله يجمع شملكم".

يذكر أن، المطربة المغربية بسمة بوسيل كانت قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني في 27 أبريل 2024، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "وجعل بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يا رب".

المطربة بسمة بوسيل بسمة بوسيل على إنستجرام بسمة بوسيل بصحبة تامر وأبنائهما

