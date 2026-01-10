بسمة بوسيل تنشر صورا لها بصحبة تامر حسني وأبنائهما.. ماذا قالت؟

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها بصحبة طليقها الفنان تامر حسني وأبنائهما.

ونشرت بسمة بوسيل، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عام جديد ٢٠٢٦، نفس الروح... لكن بمزيد من الشمس والبحر والامتنان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " الله يحفظكم من العين والحسد، عائلة رائعة، ما شاء الله، الله يجمع شملكم".

يذكر أن، المطربة المغربية بسمة بوسيل كانت قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني في 27 أبريل 2024، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "وجعل بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يا رب".