اندلاع احتجاجات واسعة في عدة مناطق بالهند تنديدًا بمقتل خامنئي

كتب : مصراوي

10:11 م 01/03/2026

آية الله علي خامنئي

سريناجار - (د ب أ)

شهدت أجزاء متفرقة من الهند، تمتد من كشمير شمالا وصولا إلى كارناتاكا جنوبا، خروج حشود من المعزين والمحتجين إلى الشوارع اليوم الأحد؛ وذلك للتعبير عن تنديدهم وغضبهم إثر مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في هجوم جوي أمريكي إسرائيلي.

وقد لقي خامنئي مصرعه في غارة جوية على العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، خلال هجوم مشترك شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية مقتل خامنئي، اليوم الأحد، مما أثار موجة احتجاجات وحداد في أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وشهدت كشمير التي يقدر عدد الشيعة فيها بنحو 1.5 مليون، احتجاجات واسعة في مناطق "لال تشوك وسيدا كادال وبودجام وبانديبورا وأنانتناج وبولواما"، وفقا لما ذكره مسؤول هندي.

الهند المرشد الأعلى الإيراني إيران وأمريكا هجمات إيران هجمات على الخليج الحرب على إيران مقتل خامنئي

