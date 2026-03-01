إيران تستأنف القصف الصاروخي وصفارات الإنذار تدوي في أنحاء إسرائيل

عادت الأوضاع الميدانية للانفجار مجددا بعد ساعات من "الهدوء الحذر"؛ حيث استأنفت إيران هجماتها الصاروخية تجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وممتدة من البلاد إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة.

وفي ظل هذا التصعيد، وافق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمديد "حالة الطوارئ الخاصة" لمدة 12 يوما إضافية، حسبما أفادت "القناة 12 العبرية"، اليوم الأحد.

وميدانيا، كشفت التقارير عن انضمام قاذفات الـ( B2 الأمريكية الاستراتيجية) لعمليات التصدي وتدمير منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

تنسيق أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ "القناة 12 العبرية"، عن تفاصيل محادثة هاتفية "جيدة جدا" أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا وجود توافق تام في وجهات النظر بينهما حيال التطورات الراهنة.

وبحسب القناة العبرية، شن ترامب، أمس السبت، هجوما حادا على النظام الإيراني، مشيرا إلى أن طهران كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، قائلا: "لا توجد رغبة حقيقية لدى إيران للتوصل إلى أي اتفاقات في الوقت الراهن".

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.