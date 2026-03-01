إعلان

إيران تستأنف القصف الصاروخي وصفارات الإنذار تدوي في أنحاء إسرائيل

كتب - مصطفى الشاعر

10:14 م 01/03/2026

إيران تستأنف القصف الصاروخي وصفارات الإنذار تدوي ف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عادت الأوضاع الميدانية للانفجار مجددا بعد ساعات من "الهدوء الحذر"؛ حيث استأنفت إيران هجماتها الصاروخية تجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة وممتدة من البلاد إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة.

وفي ظل هذا التصعيد، وافق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تمديد "حالة الطوارئ الخاصة" لمدة 12 يوما إضافية، حسبما أفادت "القناة 12 العبرية"، اليوم الأحد.

وميدانيا، كشفت التقارير عن انضمام قاذفات الـ( B2 الأمريكية الاستراتيجية) لعمليات التصدي وتدمير منصات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

تنسيق أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ "القناة 12 العبرية"، عن تفاصيل محادثة هاتفية "جيدة جدا" أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا وجود توافق تام في وجهات النظر بينهما حيال التطورات الراهنة.

وبحسب القناة العبرية، شن ترامب، أمس السبت، هجوما حادا على النظام الإيراني، مشيرا إلى أن طهران كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، قائلا: "لا توجد رغبة حقيقية لدى إيران للتوصل إلى أي اتفاقات في الوقت الراهن".

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إسرائيل إيران وأمريكا هجمات إيران هجمات على الخليج الحرب على إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد
مصراوى TV

"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد
طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
أخبار المحافظات

طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
كيف استدرجت واشنطن وتل أبيب "خامنئي" بعيدا عن المخابئ؟
مصراوى TV

كيف استدرجت واشنطن وتل أبيب "خامنئي" بعيدا عن المخابئ؟
سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
شئون عربية و دولية

سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار