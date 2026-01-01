حلت المطربة هدى ضيفة على برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، مساء أمس، احتفالا بليلة رأس السنة.

وكشفت هدى عن رأيها في أغاني المهرجانات، خاصة أنها قدمت مهرجان مع الفنان أحمد العيسوي، وأكدت أن المهرجانات لن تكون سببًا في تدمير اللون الشعبي، لأن الأغاني الشعبية يحبها جميع طبقات المجتمع المصري.

وتابعت: "أنا بقالى فترة بحس إن نفسيتي بتعكس على شخصيتي وعلى أغانيا، وحتى قعدتي في البيت مع أي حد، وأحيانًا كنت بخاف أغني لأني كنت متضايقة نفسيًا».

وأوضحت هدى أنها شخصية سخية، ولا تجيد تأمين نفسها ماديًا، ولكن مؤخرا بدأت ترى الحياة بنظرة مختلفة من أجل ابنتها الوحيدة جميلة.

واستكملت: "والدي كان دايمًا يقولي قرشك هو سندك، وأهلي هما اللي خلّوني آخد بالي من الموضوع ده، وبقى الحمد لله عندي بيت وعربية".