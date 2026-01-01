أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

نورهان منصور توثق أجمل إطلالتها في ختام عام 2025.. صور



كشفت المطربة أنغام عن طلب من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال إحيائها حفلًا غنائيا في ليلة رأس السنة بالرياض.

وذكرت أنغام خلال الحفل المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إن "أبو ناصر" طلب منها غناء أغنية "يا حبيبتي يا مصر"، خلال فعاليات الحفل، تعبيرًا عن حبه الشديد وتقديره لمصر.

طلب تركي آل الشيخ من أنغام

قالت: "في طلب جالي على الهواء وأنا مبعرفش للراجل دا تحديدًا أرفضه له طلب لأنه عزيز علينا، نحترمة جدا وهو فنان وحبيبنا بيحب مصر جدا".

وتابعت: "أبو ناصر طلب مني أغنية أنا بحبها جدا هقولها عشان هي كلها شجن وحب لايقه على الليلة الحلوة دي، أبو ناصر طلب أغنية لمصر اسمها يا حبيبتي يا مصر".

وحرصت أنغام على غناء أغنية "يا حبيبتي يا مصر" على المسرح وأمام الجمهور في حضور صناع الموسيقى وشركائها في النجاح.

بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة"، وغيرها الكثير.

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.