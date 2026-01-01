إعلان

أنغام تُلبي طلب تركي آل الشيخ وتغني "يا حبيبتي يا مصر" في حفل السعودية- صور

كتب : مصراوي

03:46 ص 01/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انغام وصناع الموسيقى يغنون يا حبيبتي يا مصر في حفل السعودية (1)
  • عرض 7 صورة
    أنغام في حفل السعودية
  • عرض 7 صورة
    انغام وصناع الموسيقى يغنون يا حبيبتي يا مصر في حفل السعودية (2)
  • عرض 7 صورة
    أنغام في حفل السعودية (1)
  • عرض 7 صورة
    صناع الموسيقى والفن مع انغام في حفل السعودية
  • عرض 7 صورة
    انغام تغني يا حبيبتي يا مصر مع صناع الموسيقى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت المطربة أنغام عن طلب من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال إحيائها حفلًا غنائيا في ليلة رأس السنة بالرياض.

وذكرت أنغام خلال الحفل المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إن "أبو ناصر" طلب منها غناء أغنية "يا حبيبتي يا مصر"، خلال فعاليات الحفل، تعبيرًا عن حبه الشديد وتقديره لمصر.

طلب تركي آل الشيخ من أنغام

قالت: "في طلب جالي على الهواء وأنا مبعرفش للراجل دا تحديدًا أرفضه له طلب لأنه عزيز علينا، نحترمة جدا وهو فنان وحبيبنا بيحب مصر جدا".

وتابعت: "أبو ناصر طلب مني أغنية أنا بحبها جدا هقولها عشان هي كلها شجن وحب لايقه على الليلة الحلوة دي، أبو ناصر طلب أغنية لمصر اسمها يا حبيبتي يا مصر".

وحرصت أنغام على غناء أغنية "يا حبيبتي يا مصر" على المسرح وأمام الجمهور في حضور صناع الموسيقى وشركائها في النجاح.

بدأ حفل أنغام بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهچي"، تلاقينا"، "اتجاه واحد"، "تيجي نسيب"، "لوحة باهتة"، وغيرها الكثير.

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

تركي آل الشيخ طلب تركي أل شيخ من أنغام حفل أنغام ليلة رأس السنة حفل أنغام في السعودي حفل أنغام في ليلة رأس السنة حفل أنغام في حفل ليلة رأس السنة حفل أنغام في السعودية حفل أنغام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"