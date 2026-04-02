خضعت المطربة الشابة جنا دياب ابنة النجم عمرو دياب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام

وظهرت "جنا" في الصور بإطلالة صيفية على متن أحد القطارات خلال وجودها بإحدى الدول الأوروبية، والتقطت العديد من الصور التذكارية التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت جنا على الصور، قائلة: "إن لم أكن مغنية، لوددت أن أقوم بقيادة القطارات بشكل دائم".

أغاني جنا دياب

تواصل جنا دياب طرح عدد من الأغاني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وكان آخرها أغنية بعنوان "Jim Lovell".

جنا دياب تتعاقد مع شركة "إنترسكوب"

كشفت جنا دياب عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" العالمية وهي شركة تسجيلات أمريكية، لتعلن "جنا" بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

وقامت "جنا" عقب تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" بالاحتفال مع عدد من المسؤولين عن الشركة، وعلقت: "خمنوا من تعاقد للتو مع شركة إنتر سكوب، لا أستطيع أن أعبر عن مدي سعادتي لأكون جزءًا من فريق العمل المذهل هذا".

كنزي وجنا عمرو دياب تتجولان وسط معالم القاهرة

كشفت كنزي عمرو دياب مؤخرا عن استمتاعها بوقتها في القاهرة بعد مشاركتها مع والدها وأشقائها إحدى الحملات الدعائية التي تم عرضها ضمن إعلانات موسم رمضان 2026.

نشرت كنزي الصور عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة، كما ظهرت معها في الصور شقيقتها جانا، والتقطت كنزي العديد من الصور التذكارية لعدد من معالم القاهرة.

