تواصل كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، الاستمتاع برحلتها في المغرب، ونشرت صورا جديدة عبر صفحتها على إنستجرام.

نشرت كنزي، صورا ومقاطع فيديوهات من رحلتها هناك، ظهرت خلالها وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية وسط الطبيعة الخلابة هناك، كما ظهرت وسط عدد من الأصدقاء.

كنزي عمرو دياب تتجول وسط معالم القاهرة

كشفت كنزي عمرو دياب مؤخرا عن استمتاعها بوقتها في القاهرة على هامش مشاركتها مع والدها وأشقائها إحدى الحملات الدعائية التي تم عرضها ضمن إعلانات موسم رمضان 2026.

ونشرت كنزي، الصور عبر صفحتها على "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة، كما ظهرت معها في الصور شقيقتها جنا، والتقطت كنزي العديد من الصور التذكارية لعدد من معالم القاهرة.

تأجيل حفل عمرو دياب في دبي

أعلن المطرب عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، صورة للملصق الدعائي الخاص بالحفل، وحمل تعليق: "حفل عمرو دياب الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي تم تأجيله".

وتابع: "ونعمل حاليا من أجل الإعلان عن الموعد الجديد وسنقوم بموافاتكم بالمزيد من التفاصيل لاحقا، شكرا على صبركم وتفهمكم".

اقرأ أيضا:

