أُقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "برشامة"، بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر العرض الخاص عدد من أبطال وصُنّاع الفيلم، من بينهم هشام ماجد، مصطفى غريب، شيرين دياب، وخالد دياب.

تعليق هشام ماجد على الصور

ونشر هشام ماجد صورًا من العرض عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً : "من العرض الأول لفيلم 'برشامة' في جدة".

أبطال فيلم "برشامة"

ويواصل فيلم "برشامة"، المعروض ضمن أفلام موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2026، تصدره قائمة شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، محققًا نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم، وهو من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فدوى عابد، ميشيل ميلاد، فاتن سعيد.

وينافس عدد من الأفلام في شباك التذاكر ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وهي "برشامة"، "سفاح التجمع"، "إيجي بيست"، "فاميلي بيزنس".

