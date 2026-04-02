اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بيانًا رئاسيًا جديدًا يشيد بمكانة وخبرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويؤكد أهمية دوره في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأقر المجلس في نص البيان، والمقرر صدوره تحت الرمز (S/PRST/2026/1)، بإسهامات مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الأمن عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، في إطار دعم جهود الوقاية على امتداد مراحل تحقيق السلام.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تضمين تقريره المقبل توصيات محددة لتعزيز العلاقات المؤسسية والتعاون بين الجانبين، بما يدعم الجهود متعددة الأطراف في مجالات السلم والأمن الدوليين.