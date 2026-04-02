إعلان

الأمم المتحدة تؤكد دور مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي

كتب : مصراوي

11:34 م 02/04/2026

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بيانًا رئاسيًا جديدًا يشيد بمكانة وخبرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويؤكد أهمية دوره في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأقر المجلس في نص البيان، والمقرر صدوره تحت الرمز (S/PRST/2026/1)، بإسهامات مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الأمن عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي والمساعدات الإنسانية، في إطار دعم جهود الوقاية على امتداد مراحل تحقيق السلام.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تضمين تقريره المقبل توصيات محددة لتعزيز العلاقات المؤسسية والتعاون بين الجانبين، بما يدعم الجهود متعددة الأطراف في مجالات السلم والأمن الدوليين.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس التعاون الخليجي الشرق الأوسط الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق