أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع خدمة المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من المناطق، تشمل ميدان الجيزة وشارع مراد، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم الجمعة 3 أبريل 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 4 أبريل 2026.

سبب قطع المياه في الجيزة

أوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي في إطار تنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد بقطر 300 مم على خط قائم من نوع الزهر المرن بنفس القطر من الاتجاهين داخل المحطة، وذلك بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، بسبب تعارض الخط مع أعمال إنشاء محطة ميدان الجيزة بشارع الأهرام أمام مستشفى الرمد.

وأهابت بالمواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة.

وأشارت شركة مياه الشرب، إلى إمكانية طلب سيارات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي.

