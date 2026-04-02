أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تعيين الناقد أندرو محسن مديرًا فنيًا له، وذلك اعتبارًا من اليوم (2 أبريل 2026). يأتي هذا الإعلان في وقت يستعد فيه المهرجان لإطلاق دورته التاسعة، المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، في مدينة الجونة؛ إذ سيتولى محسن قيادة الرؤية الفنية للمهرجان بعد قيادته فريق البرمجة على مدار عامين.

رسالة شكر المخرجة ماريان خوري

وفي بيان صحفي صادر عن الجونة السينمائي، تقدم القائمون على المهرجان برسالة شكر وتقدير للمخرجة والمنتجة ماريان خوري، المدير الفني السابق للمهرجان، التي تولت المنصب لمدة 3 أعوام، وتابع البيان "كان لجهودها دورًا أساسيًا في صياغة التوجه الفني للمهرجان وتعزيز مكانته كمنصة تجمع بين السينما العربية والعالمية".

عمرو منسي يعلق على تعيين أندور محسن مديرا فنيا لمهرجان الجونة

وقال عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "يسعدني أن أرى أندرو يتولى هذا الدور القيادي. منذ انضمامه إلى فريق عمل المهرجان، أظهر فهمًا عميقًا لهوية المهرجان، وحسًا استثنائيًا في اكتشاف القصص المؤثرة واختيار الأفلام. إن تعيينه مديرًا فنيًا يعكس ثقتنا في رؤيته، والتزامنا بمستقبل السينما المصرية والعالمية."

بدأت رحلة محسن مع مهرجان الجونة كمبرمج أول في عام 2023، ومن ثم ترقيته إلى رئيس قسم البرمجة في عام 2024 ، ونجاحه في تقديم اختيارات متنوعة ومؤثرة لاقت صدى لدى الجمهور المحلي والدولي على حد سواء.

تعليق أندرو محسن على تعيينه مديرا فنيا لمهرجان الجونة السينمائي

ومن جانبه قال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "تابعت مسيرة مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقه، أولًا كناقد ثم كأحد العاملين في الصناعة، وكجزء من فريق العمل. واليوم، يشرفني أن أتولى منصب المدير الفني في مرحلة محورية، مع اقتراب المهرجان من الاحتفال بنسخته العاشرة. سيكون هدفي الأساسي هو الحفاظ على نجاح المهرجان وتوسيع نطاقه، بما يضمن استمراره كجسر رئيسي بين السينما العربية والعالمية."

مسيرة أندرو محسن في مجال السينما بدأت عام 2015 من خلال الكتابة النقدية، ثم انتقل إلى برمجة المهرجانات من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليشغل بعدها عدة مناصب بارزة، منها منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية الدولي عام 2018، والمدير الفني لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة عامي 2020 و 2021، ورئاسة المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2021.

على النطاق الدولي، يشغل محسن منصب المبرمج الرئيسي لمهرجان الفيلم الأوروبي في الرياض (السعودية)، ويعمل مستشارًا لمهرجان هوليوود للفيلم العربي (الولايات المتحدة الأمريكية)، كما يمثل مصر في مهرجان Film O’Clock (رومانيا).

مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسعى لتحقيق تواصل بين الثقافات من خلال السينما، وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. كما يهتم باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به منصة سيني جونة.

