حققت الباحثة المصرية الدكتورة منار يحيى إسماعيل إنجازًا عالميًا بارزًا بحصولها على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للابتكارات، عن مشروعها المبتكر "قضبان نسيجية لتدعيم التطبيقات الخرسانية"، الذي يُعد ثورة حقيقية في مجال البناء والتشييد.

وأشاد الإعلامي أحمد فايق، خلال استضافتها في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc"، بهذا الإنجاز المصري الذي يضع مصر في مصاف الدول المبتكرة في علم المواد المصنعة، مؤكدًا فخر مصر بهذا المشروع القومي الذي اقترب من مرحلته النهائية للتنفيذ الفعلي.

اختراع مصري.. قضبان نسيجية لدعم حديد التسليح التقليدي

قدمت د. منار يحيى إسماعيل، وهي مهندسة متخصصة في النسيج، قضبانًا مصنوعة من النسيج المقوى يمكن استخدامها كبديل آمن وفعال لحديد التسليح التقليدي في الأسقف والحوائط والعناصر الخرسانية، بخصائص تفوق المعدن في جوانب عديدة.

وأوضحت أن الدافع الرئيسي وراء هذا الابتكار هو حل مشكلة صدأ الحديد الناتج عن الرطوبة، خاصة في المناطق الساحلية والحمامات والمطابخ، حيث لا تتأثر القضبان النسيجية بالرطوبة نهائيًا، مما يطيل العمر الافتراضي للمنشآت.

وأكدت أن المشروع يحقق كفاءة اقتصادية عالية، إذ يساهم في خفض التكلفة الإجمالية للبناء بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالحديد، بفضل قدرة الإنتاج الكبيرة التي تسمح بإنتاج أربعة أضعاف الكمية من نفس وزن الخام المستخدم.

وشددت منار إسماعيل على أن القضبان النسيجية تتميز بمرونة عالية تسمح بتشكيلها لتناسب التصميمات المعمارية المعقدة، مثل قباب المساجد والمنشآت ذات الأشكال الجمالية، مع الحفاظ على القوة والصلابة بمجرد تفاعلها مع الخرسانة.

اقرأ أيضًا:

فرض رسوم تصل إلى 13% على البليت لحماية صناعة الحديد