اقترح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السماح للكمبوندات بإنشاء محطات طاقة شمسية لتخفيف أزمة الكهرباء.

ساويرس يقترح حلًا لأزمة الطاقة في مصر

قال "ساويرس" في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "السيد رئيس الوزراء هناك حل في أزمة الطاقة بالسماح لكل الكمبوندات ببناء محطات طاقة شمسية توازي احتياجتهم فقط".

وأضاف رجل الأعمال، قائلًا: "ممكن يكون حل لأن استخداماتهم من الشرائح العالية وهناك مساحات خالية تسمح بالبناء للمحطات.. مجرد اقتراح بلا أي مصلحة شخصية مع كامل تقديري واحترامي".

