كشف مهرجان ميدفست مصر، عن استمراره في استقبال الأفلام الراغبة بالمشاركة في المسابقة الرسمية لدورته الثامنة، حتى يوم 15 أبريل الجاري، على أن تُقام الفعاليات في الجامعة الأمريكية بالتحرير خلال الفترة من 10 – 14 سبتمبر المُقبل، تحت شعار "بره المشهد".

تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان ميدفست مصر

وأكد القائمون على المهرجان في بيان صحفي أن الدورة الثامنة تدعو صُنّاع الأفلام للذهاب إلى ما هو أبعد من الصورة الظاهرة، واستكشاف ما يكمن خلف الكواليس من القصص غير المروية، والتفاصيل المهملة، والجوانب الخفية من التجربة الإنسانية، في كل حياة - داخل المنازل، في الشوارع، داخل المستشفيات، وفي اللحظات الصامتة - توجد حكايات لا تُرى.

يهتم المهرجان بمشاركة الأفلام التي تستكشف التجارب الإنسانية من قصص النضج، الشيخوخة، ولحظات التحول الحاسمة، والأسرار الصغيرة والدوافع الخفية، وحكايات المهمشين وغير المرئيين، الحزن، الصمود، والأمل، وتأثير حدث واحد على مسار الحياة، وموضوع الصحة والرعاية من خلال تجارب المرضي ومقدمي الرعاية خارج الإطار الطبي، والصراعات التي يعيشها الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، والعوامل الغير مرئية التي تؤثر على الصحة، بالإضافة إلي فن الحكي وما وراء الكواليس في العملية الإبداعية، وكيف تشكل القصص نظرتنا لأنفسنا وللآخرين.

شروط يجب توافرها بالأفلام التي تشارك في مهرجان ميدفست مصر

يقبل المهرجان الأفلام القصيرة في فئات الروائي، والتسجيلي، والتحريك، والتجريبي، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 20 دقيقة، ويتم ترجمتها باللغة بالإنجليزية إذا لم يكن الفيلم بالإنجليزية، كما لا يشترط سنة إنتاج محددة.

وتنقسم جوائز المهرجان إلى: أفضل مخرج مصري صاعد مقدمة من المركز الثقافي الفرنسي والسفارة الفرنسية، وتشمل رحلة لمدة 4 أيام إلى Clermont-Ferrand International Short Film Festival، جائزة أفضل فيلم بقيمة مالية 1000 دولار، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم مصري وجائزة الجمهور وأيضا تنويه خاص.

يهتم ميدفست مصر بالأعمال التي تناقش قضايا الصحة والعلوم الإنسانية، ويهدف إلى خلق مساحة للحوار حول قضايا إنسانية واجتماعية، كما ينظم نقاشات مع متخصصين من مجالات متعددة، بالإضافة إلى ورش عمل وماستر كلاس ومعارض وعروض تفاعلية، المهرجان أسسه كل من مينا النجار وخالد على وكاثرين بانوب.

