من "الزيرو" لـ"الحجاب".. كيف دعم شريف منير ابنته أسما في كل قراراتها؟

كتب-مصطفى حمزة:

حرص الفنان شريف منير، على دعم ابنته "أسما"، عقب إعلانها إرتداء الحجاب، وقدم لها التهنئة.

ونشر شريف، صورة لابنته بالحجاب، عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وإنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لبنتي الحبيبة أسما ربنا يثبتك ويرضى عنك يا حبيبتي".

وكانت أسما شريف منير، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ارتداء الحجاب، وعلقت: "الحمد لله، ماكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح".

وتابعت: "الحجاب مش مجرد لبس، ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا, وراحة ما تتوصفش، ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي".

وقام الفنان شريف منير، بدعم إبنته أسما، في مواقف عديدة، مؤكدا خصوصية العلاقة بينهما،وهوما نرصده في التقرير التالي.

زواجها

كشف الفنان شريف منير، في يونيو الماضي، عن دور ابنته أسما، في حياته، عبر مقطع فيديو نشره بمناسبة احتفالها بعقد قرانها.

وتحدث شريف منير في فيديو نشر عبر صفحته في "انستجرام" من عقد القران، وقال: "أسما تعبت وكافحت ووقفت جنبي كتير، وتعتبر أم لي، وهي اللي بتوجهني في حياتي، ونفسي جدًا إن أحمد ياخد باله منها، ويحافظ عليها ويحتويها وأنا في يوم هامشي، وعايز أبقى مطمن عليها، وأنا لما اتكلمت معاه حسيت إنه إنسان جميل جدًا، وأسما كلمتني عليه كتير".

عقد قران اسما

حلاقة شعرها

تصدى الفنان شريف منير، بقوة للهجوم الذي تعرضت له ابنته أسما شريف منير، بعد حلاقتها شعرها في مقطع فيديو، وظهورها "صلعاء" في مهرجان الدراما.

ونشر شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، وقال فيه: "مساء الخير، باكل سمك مشوي ورز أبيض، إيه الدوشة اللي إنتوا عاملينها دي وإيه الضجة اللي انتوا عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته".

وتابع: "تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة، اوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها".

وأوضح منير: "بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل ما الإخوة السادة الملائكة الصالحين اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، وبيقولوا تاخد التريند وجاتها البلا في شكلها وبيقولوا أبوها معرفش يربيها، لا أنا بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم إنها متكونش بتأذي حد".

واستكمل: "قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكو واتفرجوا على عيلتكم وعلى إخواتكم وعلى الناس اللي حواليكم قبل ما تنتقدوا وتغلطوا وتقولوا متربتش بـ 3 تعريفة أو بربع جنيه تربية، لا أنا بنتي متربية كويس جدًا".

وكشف: "بحب آكل السمك والرز بإيدي حتى في المحلات الفخمة جدًا تفتكروا دي قلة أدب مني ولا مفيش إتيكيت؟ على العموم ريحوا نفسكم واهدوا شوية؛ لإن اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش، في حد فيكو، ومغلطتش في نفسها وبعدين بنتي عندها 36 سنة وأم وعندها بنوتة ومسئولة عن نفسها.. وأنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها".

واختتم: "أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها، المهم إننا مش بنضر حد، سلام عليكم".

حلاقة اسما