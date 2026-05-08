أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحقيق مفهوم “السفر السلس” يتطلب فهمًا كاملًا لمعايير التشغيل ومكونات المنظومة السياحية وحركة السفر، مشيرًا إلى أن نجاح هذا النموذج يعتمد على تكامل الأدوار بين الحكومات والمطارات والقطاع الخاص والعملاء.

جاء ذلك خلال فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، اليوم.

وأوضح الوزير أن التكنولوجيا الخاصة بتطوير أنظمة السفر متاحة بالفعل، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية دمج هذه الأنظمة وتكاملها داخل المطارات، لافتًا إلى أن عمليات الربط والتكامل بين الأنظمة المختلفة تحتاج إلى استثمارات وتكاليف كبيرة.

وقال إن بعض المطارات أو الجهات قد لا تحتاج إلى تطبيق النظام الكامل دفعة واحدة، وإنما إلى أجزاء محددة من المنظومة، بحسب طبيعة التشغيل واحتياجات كل دولة أو مطار، موضحًا أن وضع معايير واضحة يساعد الجهات المختلفة على تحديد أولويات التنفيذ قبل بدء التطبيق الفعلي.

وأشار شريف فتحي إلى أن بعض المشروعات تتطلب تنفيذًا كاملًا ودقيقًا منذ البداية، بينما يمكن في مشروعات أخرى الاكتفاء بتحقيق نسب نجاح تدريجية تصل إلى 60% في المراحل الأولى، على أن يتم استكمال التطوير لاحقًا.

وأضاف أن الوصول إلى أفضل نتائج في أنظمة السفر الحديثة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين العميل والقطاع الخاص والدولة، مؤكدًا أن هذا التعاون هو السبيل للوصول إلى مستويات تشغيل أكثر كفاءة وجودة.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن مصر تمتلك بالفعل معايير واضحة في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع السفر والسياحة، مثل الصيانة والتسويات المالية، مؤكدًا أن وضع معايير للسفر السلس أمر قابل للتنفيذ، لكن لا يوجد ما يسمى “سفر سلس بنسبة 100%”.

وشدد على أن بناء علامة تجارية قوية ومميزة لأي مطار أو منظومة سفر يتطلب وضع معايير واضحة والالتزام بها، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتنفيذها، لافتًا إلى أن اختلاف البيئات والسياسات بين الحكومات سيؤدي بطبيعة الحال إلى وجود نماذج وتجارب متنوعة حول العالم.