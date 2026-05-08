كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن وجود توجه سابق لتطبيق تقنية التعرف على الوجه داخل المطارات، في إطار تطوير منظومة السفر وتسهيل الإجراءات على المسافرين، مؤكدًا أن التحديات المتعلقة بالسياسات وحماية البيانات حالت دون التوسع في تنفيذ الفكرة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك، خلال فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، اليوم.

وقال وزير السياحة والآثار، إن المشروع كان يتم بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، ويستهدف إدخال تقنية التعرف على الوجه في مختلف المطارات، بما يسهم في تسهيل حركة السفر وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمسافرين.

وأوضح أن التكنولوجيا الخاصة بهذه الأنظمة متاحة بالفعل، وستشهد تطورًا أكبر خلال السنوات المقبلة، إلا أن المشكلة الرئيسية لا تتعلق بالتكنولوجيا نفسها، وإنما بالسياسات ومدى قبول بعض الحكومات لهذه الأنظمة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية.

وأشار شريف فتحي إلى أن العاملين في قطاع السفر والسياحة يعملون وفق منظومة موحدة تعتمد على التراخيص وقواعد البيانات، موضحًا أن هناك “سيستم” موحدًا يشمل جميع العاملين في هذا المجال، بما يساهم في تنظيم العمل وضمان كفاءة التشغيل.

وأضاف أن بعض الحكومات لم تكن تتقبل فكرة تطبيق هذه التقنيات في الوقت الحالي، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تأجيل تنفيذ المشروع لحين تهيئة الظروف المناسبة وإمكانية إعادة طرحه مستقبلًا.

وأكد وزير السياحة والآثار أن تطبيق أي منتج أو خدمة سياحية جديدة يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، لضمان تقديمها بصورة سلسة تحقق أفضل تجربة ممكنة للمسافرين والسائحين.