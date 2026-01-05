إعلان

شريف منير يوجه رسالة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها (صور)

كتب : هاني صابر

12:03 م 05/01/2026

شريف منير مع ليلى علوي في عيد ميلادها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الفنان شريف منير، رسالة لصديقته الفنانة ليلى علوي احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر منير، صورا له معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا أجدع ليلى، عيد ميلاد سعيد".

واحتفلت ليلى علوي بعيد ميلادها أمس الأحد 4 يناير 1962، وتخرجت في كلية التجارة عام 1991، واكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح ثم عملت في مسلسل "دموع فوق الحقيقة" ومن أعمالها التليفزيونية "العائلة، التوأم، الأنسة، طيور الصيف، أخو البنات، تعالى نحلم ببكرة، ألف ليلة وليلة".

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟" ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

شريف منير مع ليلى علوي في عيد ميلادها (2)

شريف منير ليلى علوي عيد ميلاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟