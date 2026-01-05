وجه الفنان شريف منير، رسالة لصديقته الفنانة ليلى علوي احتفالا بعيد ميلادها.

ونشر منير، صورا له معها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا أجدع ليلى، عيد ميلاد سعيد".

واحتفلت ليلى علوي بعيد ميلادها أمس الأحد 4 يناير 1962، وتخرجت في كلية التجارة عام 1991، واكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح ثم عملت في مسلسل "دموع فوق الحقيقة" ومن أعمالها التليفزيونية "العائلة، التوأم، الأنسة، طيور الصيف، أخو البنات، تعالى نحلم ببكرة، ألف ليلة وليلة".

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "ابن مين فيهم؟" ويشاركها البطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.