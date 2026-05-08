تصوير- أحمد مسعد- هاني رجب:

وصل الفنان الكبير خالد زكي مراسم عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، المقام مساء الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

ظهر الفنان خالد زكي بوجه شاحب متأثرا برحيل صديق عمره الفنان الراحل هاني شاكر، وبدى حزينا على فراقه.

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، إلى إلى جانب شخصيات عامة وعدد من المسؤولين في الدولة على وداع أمير الغناء العربي هاني شاكر، وكان من أبرز الحضور جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتبة فاطمة نعوت، المستشار خالد محجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

خالد زكي يفاجئ برحيل هاني شاكر على الهواء

صعق الفنان خالد زكي بخبر رحيل الفنان الكبير هاني شاكر، خلال وجوده ضيفا على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلامية منى عبد الغني، وأعرب عن صدمته فور علمه بخبر رحيله على الهواء، وأكد خالد زكي أن علاقته بهاني شاكر لم تكن مجرد زمالة فنية، بل امتدت إلى صداقة وأخوة قوية، موضحًا أن الراحل كان قريبًا منه ومن أسرته، واصفًا إياه بأنه "أخ" وكان يتمتع بصفات إنسانية نادرة، أبرزها إخلاصه الشديد لأسرته وطيبته التي يعرفها كل من تعامل معه.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة وعزاء هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

