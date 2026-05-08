بينهن نرمين الفقي ويسرا ونيللي كريم.. 25 صورة لنجمات الفن في عزاء هاني

تصوير- أحمد مسعد- هاني رجب:

وصل الفنان تامر حسني والفنان هشام عباس عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، المقام مساء الخميس بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.

نجوم الفن في عزاء هاني شاكر

ظهر الفنان تامر حسني مع الفنان ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، إلى جانب حضور الفنان هشام عباس، وظهرت عليهم ملامح الحزن في وداع الفنان الكبير هاني شاكر.

وكان من أبرز الحضور الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان مصطفى كامل، الفنان محمد حماقي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق فاروق جعفر، جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتبة فاطمة نعوت، المستشار خالد محجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنان ماجد المصري، الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

جنازة هاني شاكر

أقيمت صلاة الجنازة أمس الأربعاء بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

