أول ظهور لـ رنا رئيس داخل المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية

طمأن عبدالله رئيس شقيق الفنانة رنا رئيس الجمهور، على حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى نتيجة تعرضها لوعكة صحية، وحدوث نزيف حاد.

ونشر عبدالله ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، أول ظهور لـ شقيقته رنا داخل المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية.

نقلت أمس، الفنانة رئيس للمستشفى، بحسب تصريحات دتها خبيرة التجميل زينب حسن، لبرنامج "ET بالعربي"، والتي قالت إن ابنتها دخلت غرفة العمليات بعد حدوث مضاعفات نتيجة إجهاض جنينها الأول قبل شهر، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني كثيرًا من نزيف مستمر لـ أربعة أيام متواصلة دون توقف، والأطباء يحاولون اكتشاف السبب.

وأكدت والدة رنا أن ابنتها تمر بحالة صحية دقيقة وتحتاج إلى دعوات جمهورها ومحبيها، خاصة وأن العملية الجراحية الجارية تهدف للسيطرة على النزيف المتواصل.

يذكر أن الفنانة رنا رئيس، احتفلت بزفافها في 6 مايو الماضي على رجل الأعمال يسري علي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والمقربين، ونجوم الفن والغناء.

