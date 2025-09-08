إعلان

أول ظهور لـ رنا رئيس داخل المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية

06:13 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نقل رنا رئيس للمستشفى لإجراء عملية جراحية بعد تعرضها لنزيف حاد_8
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس وزفافها على رجل الأعمال يسري علي
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس وزفافها على رجل الأعمال يسري علي
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس وزفافها على رجل الأعمال يسري علي
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس وزفافها على رجل الأعمال يسري علي
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 10 صورة
    فستان رنا رئيس
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس بفستان الفرح الأبيض
  • عرض 10 صورة
    رنا رئيس بفستان الفرح الأبيض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طمأن عبدالله رئيس شقيق الفنانة رنا رئيس الجمهور، على حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى نتيجة تعرضها لوعكة صحية، وحدوث نزيف حاد.

ونشر عبدالله ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، أول ظهور لـ شقيقته رنا داخل المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية.

نقلت أمس، الفنانة رئيس للمستشفى، بحسب تصريحات دتها خبيرة التجميل زينب حسن، لبرنامج "ET بالعربي"، والتي قالت إن ابنتها دخلت غرفة العمليات بعد حدوث مضاعفات نتيجة إجهاض جنينها الأول قبل شهر، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني كثيرًا من نزيف مستمر لـ أربعة أيام متواصلة دون توقف، والأطباء يحاولون اكتشاف السبب.

وأكدت والدة رنا أن ابنتها تمر بحالة صحية دقيقة وتحتاج إلى دعوات جمهورها ومحبيها، خاصة وأن العملية الجراحية الجارية تهدف للسيطرة على النزيف المتواصل.

يذكر أن الفنانة رنا رئيس، احتفلت بزفافها في 6 مايو الماضي على رجل الأعمال يسري علي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والمقربين، ونجوم الفن والغناء.

اقرأ أيضا..

غدا.. أميرة رضا تحيي الليلة الثالثة عشرة لـ "صيف قطاع المسرح"

وفاء عامر تعتذر عن الرئاسة الشرفية لمهرجان همسة لهذا السبب

رنا رئيس صحة رنا رئيس اجهاض رنا رئيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة