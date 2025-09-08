كتبت- منال الجيوشي

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائي في دورته الثانية "دورة الكاتب الكبير وحيد حامد"، تكريم عدد من الفنانين في حفل الافتتاح المقرر غدا الثلاثاء على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

ومن أبرز المكرمين الفنان محمد فهيم وسيمون ومحمود عزب وشريف إدريس، والأب بطرس دانيال ومصممة الأزياء ريم العدل والكاتب محمد بغدادي، بوسي شلبي والمنتج خالد الراجح، والمهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن.

كما أعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائي عن ضيوف شرف المهرجان وهم الفنانة إلهام شاهين والمخرج مروان حامد، كما أعلنت أيضا عن تكريم الفنانة هالة صدقي في حفل الافتتاح.