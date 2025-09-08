إعلان

بعد ارتدائها الحجاب.. أسما شريف منير توجه رسالة لابنتها

11:25 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

وجهت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير رسالة إلى ابنتها بعد ارتدائها الحجاب.

ونشرت أسما، صورا لها مع ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بقالنا ١٢ سنة بناخد الصورة دي، كل سنة شكلنا بيتغير وكل سنة لارا تحب حاجات جديدة، وتكبر ما شاء الله، يا رب يجمعنا دايما ويخليها لينا ويبارك في عمرنا لحد ما توصل الجامعة آمين يا رب.. الحمد لله".

وكانت أسما شريف منير، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ارتداء الحجاب، وعلقت: "الحمد لله، ماكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح".

وتابعت: "الحجاب مش مجرد لبس، ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا, وراحة ما تتوصفش، ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي"

كما قامت أسما شريف منير بحذف جميع صورها بدون حجاب، عبر إنستجرام، واحتفظت بعدد قليل من الصور بينها صور لابنتها، وصور سابقة لها بالحجاب.

يذكر أن، أسما شريف منير كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

