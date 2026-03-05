النفط يقفز 5% مع اضطراب الإمدادات وحرب الشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط الخام اليوم الخميس بنسبة 5%، مواصلة مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي عطلت الإمدادات وأدت إلى خفض الإنتاج وعمليات الشحن، وسط مخاوف من تأثير ذلك على السوق العالمي للنفط.

وارتفع خام برنت 4.09 دولار أو 5.02% ليصل إلى 85.49 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 دولارات أو 8.04% إلى 80.66 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2024.

وأفادت رويترز أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا بسبب نقص أماكن التخزين ووقف طرق التصدير الحيوية، فيما قد يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى خفض نحو 3.3 مليون برميل يوميًا بحلول اليوم الثامن من الصراع، مع توقف نحو خمس تدفقات النفط العالمية.

وأضافت أن قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في الخليج، أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الغاز، وقد تستغرق العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية نحو شهر على الأقل.

استمرار الهجمات على ناقلات النفط

تواصلت الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، حيث أصيب بدن ناقلة النفط الخام "سونانجول ناميبي" التابعة لجزر البهاما بثقب نتيجة انفجار أثناء رسوها قرب ميناء خور الزبير في العراق، وأدت هذه التوترات إلى إغلاق بعض وحدات التكرير في الشرق الأوسط والصين والهند، بالإضافة إلى توقف حركة نحو 300 ناقلة في منطقة مضيق هرمز وفق بيانات تتبع السفن من فورتيكسا وكبلر.

