بعد إصابتها بجلطتين دماغيتين.. تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

كشف يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، تفاصيل حالتها الصحية، بعد انتشار أخبار على السوشيال ميديا، تشير إلى تدهورها بشكل كبير.

وذكر برنامج "Et بالعربي"، أن مصادر مقربة من حياة الفهد، أكدت أنها لا تزال داخل العناية المركزة، وحالتها الصحية أصبحت مستقرة بشكل كبير منذ تعرضها لجلطة دماغية تبعتها جلطة أخرى خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح يوسف الغيث في تسجيل صوتي لـ"ET بالعربي"، أن حياة الفهد، أصيبت بجلطة دماغية سابقًا، وكنا في انتظار استقرار حالتها الصحية من أجل الحصول على إذن سفر من الأطباء باستكمال علاجها في الخارج.

وأضاف: "لكن للأسف بعد أسبوعين أو أكثر أصيبت بجلطة ثانية في المخ، فتأثرت حالتها أكثر من الأول"، متابعًا: "الحمدالله على كل حال، وان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها وان شاء الله ننتظر استقرار حالتها أكثر ودعاوى الناس ومحبينها".

يذكر أن حساب شركة الفهد للإنتاج الفني شارك في الساعات الماضية صورة لـ حياة الفهد على "إنستجرام" مصحوبة بدعاء: "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج".

كما دون تعليقاً على الصورة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.. صدق الله العظيم، نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد".

كانت آخر أعمال الفنانة القديمة حياة الفهد مسلسل قرة عينك في 2023ـ، ومسلسل أفكار أمي في 2025.

