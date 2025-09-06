نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. والجمهور: "أيقونة الجمال"

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور خطفت به الأنظار.

ونشرت نادية الجندي، مجموعة صور كشفت عن جمالها وأناقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: " ناديه حبيبتي الغاليه دائما"، "نورتي يا ست نادية"، "جمال ودلال"، "أجمل فنانه بالشرق الأوسط"، "ايقونه الجمال".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

