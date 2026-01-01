حمادة هلال يهنئ جمهوره بالعام الجديد: "ربنا يكرمكم ويحفظكم"

وجه الفنان حمادة هلال التهنئة لجمهوره ومتابعيه رسالة تهنئة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة.

وكتب هلال، عبر حسابه على إنستجرام: "كل عام وأنتم بخير سنة سعيدة وكلها بركة وخير ونجاح بإذن الله الله يكرمكم ويحفظكم".

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهده من الجزء السادس من مسلسل "المداح" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يشارك ببطولة الجزء السادس مجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

