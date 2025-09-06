إعلان

بفستان الزفاف.. داليدا خليل تحتفل مع عريسها داخل حمام السباحة (صور)

04:50 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة داليدا خليل، أمس الجمعة، بحفل زفافها بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لـ داليدا خليل وهى تحتفل مع عريسها بزواجهما داخل حمام سباحة بفستان زفافها وترقص معه.

وشهد حفل زفاف داليدا خليل تواجد عدد من صديقاتها اللاتي حرصن على التقاط العديد من الصور التذكارية معها وتهنئتها.

يذكر أن، آخر مشاركات داليدا خليل الفنية كانت بمسلسل "تحت الأرض: موسم حار" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.

داليدا خليل حفل زفاف حفل زفاف داليدا خليل حمام السباحة
