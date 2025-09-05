20 صورة.. هاجر السراج ترقص مع عريسها في حفل الزفاف

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هاجر السراج بعقد قرانها وزفافها في حفل عائلي شهد حضور الأهل والأصدقاء.

وأعادت هاجر نشر صور وفيديوهات من الحفل، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت وهي ترقص مع عريسها وسط فرحة المتواجدين.

كما خضعت هاجر لجلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود، ظهرت خلالها بطريقة عفوية مع زوجها.

نجحت الفنانة هاجر السراج في لفت الأنظار لموهبتها وتعاونت خلال بدايتها الفنية مع أبرز النجوم، منهم النجمة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر" عام 2021، مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة منة شلبي، والفنانة إلهام شاهين، ومسلسل "حالة خاصة" عام 2024 بطولة الفنان طه دسوقي.

يذكر أن آخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

تامر حسين يطمئن الجمهور على صحة شيرين عبد الوهاب.. ماذا قال؟

تفاصيل أول حفل لـ أنغام بعد تعافيها من العملية الجراحية