بعد زواج 7 سنوات.. الموزع محمد شفيق يعلن انفصاله عن زوجته
كتب- مروان الطيب:
أعلن الموزع الموسيقي محمد شفيق، منذ قليل، انفصاله رسميا عن زوجته دون كشف أسباب.
وكتب شفيق، عبر حسابه على فيسبوك: "تم الانفصال بيني وبين زوجتي .. بتمنالها كل التوفيق".
وجاء انفصال الموزع الموسيقي محمد شفيق عن زوجته سوزان عبد الجواد بعد زواج دام بينهما لمدة ٧ سنوات منذ عام ٢٠١٨.
وكانت آخر مشاركات محمد شفيق الفنية بتوزيعه للموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "الصفا ثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع.
