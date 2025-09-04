إعلان

هكذا احتفل رامز جلال بالمولد النبوي الشريف

06:50 م الخميس 04 سبتمبر 2025

رامز جلال

كتب- هاني صابر:

احتفل النجم رامز جلال بالمولد النبوي الشريف على طريقته الخاصة.

ونشر رامز، مقطع فيديو مجمع له من زيارته للمسجد النبوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا... صدق الله العظيم.. مولد نبوي شريف علينا جميعا، كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن، رامز جلال ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "بيج رامي" بالسينمات.

