رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بالمولد النبوي الشريف

هنأت الفنانة رانيا ياسين جمهورها ومتابعيها بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يوافق اليوم

ونشرت رانيا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" دعاءً قالت فيه: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد، النور الذي أضاء القلوب والصدور. يا من جئت رحمةً للعالمين، فكنت أكرم من وطأت قدماه الثرى. في مولدك الشريف نرفع الأكف بالدعاء شاكرين الله على نعمة الحبيب المصطفى. يا من جمع الله له الكمال والجمال ففاق الأنبياء والمرسلين قدرًا وشرفًا. اللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاة عليك، ومن أهل شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت بمسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

