رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بالمولد النبوي الشريف

12:45 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رانيا ياسين (5)
  • عرض 3 صورة
    رانيا ياسين
كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة رانيا ياسين جمهورها ومتابعيها بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يوافق اليوم

ونشرت رانيا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" دعاءً قالت فيه: "اللهم صلِّ على سيدنا محمد، النور الذي أضاء القلوب والصدور. يا من جئت رحمةً للعالمين، فكنت أكرم من وطأت قدماه الثرى. في مولدك الشريف نرفع الأكف بالدعاء شاكرين الله على نعمة الحبيب المصطفى. يا من جمع الله له الكمال والجمال ففاق الأنبياء والمرسلين قدرًا وشرفًا. اللهم اجعلنا من المكثرين من الصلاة عليك، ومن أهل شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رانيا محمود ياسين الفنية كانت بمسلسل "إنحراف" بطولة النجمة روجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2022.

وشاركت سهر الصايغ في مسلسل "حكيم باشا" رمضان 2025، بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سلوى خطاب، رياض الخولي، محمد نجاتي، منذر رياحنة، إخراج أحمد خالد أمين.

رانيا محمود ياسين المولد النبوي الشريف رسالة تهنئة
