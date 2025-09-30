"ملفوفة بالشاش".. صورة لـ عارفة عبد الرسول تثير الجدل من أحداث "اللعبة"

نشرت الفنانة عارفة عبد الرسول صورة جديدة من كواليس تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ظهرت عارفة عبد الرسول وكأنه تم تحنيطها على طريقة الفراعنة، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

وعلقوا: "ايه ده هم عاملين فيكي ايه، متميزة يا فنانة، ويقولك الممثلين مبيتعبوش، بالتوفيق والنجاح ان شاء الله، دي كوابيس مش كواليس".

وحقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.

وكانت آخر مشاركات عارفة عبد الرسول الفنية بمسلسل "عقبال عندكم" بطولة الفنان حسن الرداد، ومسلسل "روج جدو" بطولة الفنانة رنا رئيس وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن عارفة عبد الرسول تشارك النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

