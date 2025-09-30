"رقص وشقاوة".. بالصور مينا مسعود وإميلي شاه في شهر العسل

بالصور.. حمادة بركات يستقبل المُعزّين في وفاة والدته

يواصل النجم العالمي، مينا مسعود مشاركة جمهوره ومتابعيه المزيد من مقاطع الفيديوهات خلال قضاء شهر العسل رفقة زوجته الممثلة الأمريكية إميلي شاه.

نشر مينا مسعود مقطع فيديو جديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "تيك توك"، إذ ظهر وهو يرقص مع زوجته إميلي شاه بطريقة لطيفة وعفوية على الطريقة الهندية المصرية، وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وعلق الجمهور: "العرق المصري مع العرق الهندي تحفة، حركاته مصرية، ايوة العرق المصري، الرقصة الأخيرة متعوب عليها، فظيع".

كشفت الممثلة إميلي شاه خلال الساعات القليلة الماضية عن انتهاء شهر العسل مع زوجها مينا مسعود، خلال وجودهما في بلدة كاسكايس في البرتغال.

نشرت إميلي شاه صور خلال استمتاعهما بآخر أيامهما هناك عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام.

فوجئ جمهور الفنانة إميلي شاه بتعرضها لوعكة صحية مؤخرا بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

وكانت آخر أعمال مينا مسعود فيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

يذكر أن مينا مسعود يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية "Tecie".

