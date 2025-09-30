إعلان

شورت وبلوزة شفافة.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

04:50 م 30/09/2025
شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في باريس، ولاقت إعجابًا واسعًا بين متابعيها.

وظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة، إذ ارتدت توب شفاف باللون الوردي وشورت أسود، وحرصت على إغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكانت بسمة بوسيل قد احتفلت مؤخرًا بطرح ألبومها الجديد "حلم"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الفنانة بسمة بوسيل تخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال، والمقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

بسمة بوسيل إنستجرام باريس

